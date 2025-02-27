Юран — о «Краснодаре»: любому тренеру хочется новичков, но есть риск потерять раздевалку

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о бездействии «Краснодара» на трансферном рынке этой зимой.

«Отсутствие приобретений у «Краснодара» — двоякая ситуация. Для любого тренера важны усиления, каждому хочется новых игроков. Но есть риск потерять раздевалку, когда есть стабильный состав. Игроки могут начать обижаться, что в состав ставят не их, а новичков, которых накупили. Состав «Краснодара» сейчас стабилен, есть неплохая скамейка запасных. Может, можно было бы добрать одного квалифицированного центрального защитника. Но тут опять же вспоминаем эту грань. Если никого не привезли, считают, что этот состав и его глубина способны бороться за чемпионство», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.