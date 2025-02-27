Грулёв: после разговора с Личкой понял, что нужно переходить в «Пари НН»

Новичок «Пари НН» Вячеслав Грулёв рассказал, как принял решение покинуть московское «Динамо» в зимнее трансферное окно.

— Когда ты понял, что пора прощаться с «Динамо» и переходить в «Пари НН»?

— Когда перестал получать игровое время. После разговора с Марцелом перед зимней паузой понял, что нужно переходить. Он сказал, что в «Пари НН» я буду получать больше игрового времени. Я хотел ещё летом перейти, но у меня случился рецидив травмы, мне пришлось делать операцию. Из-за этого мы приняли решение перенести этот момент до зимней паузы. В тот момент сильно переживал, потому что эта травма меня очень долго мучила. Хотелось побыстрее от неё избавиться. Было неприятно, что переход в «Пари НН» на тот момент сорвался, но я хотел максимально долечиться. Скорее думал о здоровье, — сказал Грулёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.