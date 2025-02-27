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Роша: почему ЦСКА лучший клуб России? Потому что он всегда будет первым!

Роша: почему ЦСКА лучший клуб России? Потому что он всегда будет первым!
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о популярности клуба. По мнению Роши, ЦСКА является лучшим клубом России.

— Какие у тебя футбольные мечты на 2025 год?
— Хочу стать чемпионом с ЦСКА. А ещё — выиграть Суперкубок, чтобы собрать всю коллекцию трофеев в России.

— Почему ЦСКА лучший клуб России?
— Потому что он всегда будет первым! — приводит слова Роши «Спорт-экспресс».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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