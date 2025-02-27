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Синицын: для всех футбольных людей уход Карпина из «Ростова» — шокирующая новость

Синицын: для всех футбольных людей уход Карпина из «Ростова» — шокирующая новость
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Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Для меня уход Карпина из «Ростова» — действительно неожиданное событие. Для клуба и всех футбольных людей это шокирующая новость. У него накопилась усталость, о которой Георгиевич уже говорил. А сейчас пришли к консенсусу, что ему нужна пауза. Нам остаётся полагаться только на версию, что ему надо полностью сконцентрироваться на сборной России. Возможно, нашу страну вернут на международную арену. Кроме того, Карпин будет больше времени проводить с семьёй», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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