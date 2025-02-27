В России в ближайшее время может появиться официальный день футбола

В России уже в ближайшее время может официально появиться день футбола, сообщает Sport Baza. По данным источника, празднования будут проводиться каждую последнюю субботу мая.

В сам праздник предлагается организовывать тематические фестивали и различные мероприятия в российских регионах и даже проводить парад на Красной площади в Москве.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».