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Синицын: «Зенит» должен будет помочь Мише Кержакову, он много лет провёл в основе

Синицын: «Зенит» должен будет помочь Мише Кержакову, он много лет провёл в основе
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о планах вратаря «Зенита» Михаила Кержакова завершить игровую карьеру летом 2025 года.

«Самое главное, чтобы у Миши Кержакова совпали два фактора: здоровье и желание. У него есть мастерство и колоссальный опыт. Всё-таки он оставил себе 0,01% для продолжения футбольной карьеры, чтобы совмещать её с учёбой и подстраховывать вратарей в «Зените».

Не знаю, останется ли Миша в клубе после завершения карьеры. Возможно, придётся сначала поработать не в основной команде. «Зенит» должен будет как-то ему помочь, ведь это воспитанник, который много лет провёл в основной команде», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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