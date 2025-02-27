Спортивный директор «Пари НН» рассказал, почему Кутателадзе перешёл в «Динамо» Тбилиси

Спортивный директор нижегородского «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему Николоз Кутателадзе перешёл в «Динамо» Тбилиси.

«Кутателадзе действительно не впечатлял в играх за вторую команду. Мы рассчитывали, что игроки основной команды появляются там, должны выделяться своими действиями и быть примером для других футболистов. Ярко Николоз не выделялся, поэтому мы поняли, что ему нужен новый виток в карьере. То, что клуб из его родной страны им заинтересовался и переход случился, — возможность попробовать заново запустить карьеру. Всё равно определённые качества у Кутателадзе есть. И если он их реализует в лиге послабее, но в более близких ему условиях, будет шанс вернуться на тот уровень, где он может быть.

Я видел Николоза только в последние полгода. Наверное, с игровой точки зрения он не изменился. Мы его качества понимаем, они достаточно объёмны: он техничен, может убежать. Но пока вы видите, что пришли три футболиста в группу атаки, есть и другие. Конкуренция в группу атаки огромная, а любому футболисту важно играть. Приняли решение, что на данном этапе карьеры Кутателадзе надо попробовать перезапуститься в чемпионате Грузии», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.