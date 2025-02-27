«Всё будет СБС». «Зенит» поздравил Семака с днём рождения

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» опубликовала поздравление с днём рождения главного тренера команды Сергея Семака. Российский специалист возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Сегодня ему исполнилось 49 лет.

«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души благодарим вас за огромный вклад в трофеи и награды, завоёванные петербуржцами под вашим руководством! Желаем новых рекордов и как можно больше ярких и важных побед вместе с сине-бело-голубыми! С днём рождения! Всё будет СБС*», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

* — Сергей Богданович Семак