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Борис Игнатьев: Карпин нахлебался так, что ему сложно даётся работа без выходных

Борис Игнатьев: Карпин нахлебался так, что ему сложно даётся работа без выходных
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Известный российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на уход Валерия Карпина из «Ростова».

«Карпин провёл переговоры с руководством «Ростова», где было решено, что в данный момент он может успешно работать в сборной России. Думаю, что в уходе Карпина ничего страшного не произойдёт. Видно, что он устал совмещать посты в клубе и национальной команде. Валера нахлебался так, что ему сложно даётся эта работа без выходных. У него практически нет отдыха, как и у его помощников. Однако «Ростов» несёт ответственность перед своими болельщиками и высшим руководством за это решение», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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