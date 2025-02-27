Гладилин: «Зенит» не сильнее ЦСКА, чтобы рассчитывать на крупный счёт

Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

«У «Зенита» больше шансов в матче с ЦСКА, ведь питерцы играют дома. Но мне кажется, у «Зенита» не будет явного преимущества, потому что армейцы будут играть на результат и собранно. Для питерской команды это будет очень тяжёлый матч, где возможна ничья или победа ЦСКА. Сейчас «Зенит» не настолько сильнее красно-синих, чтобы рассчитывать на крупный счёт», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).