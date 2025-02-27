Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: в «Химках» и при мне задерживали зарплаты, но получалось отводить внимание игроков

Юран: в «Химках» и при мне задерживали зарплаты, но получалось отводить внимание игроков
Комментарии

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал новости о финансовых проблемах в подмосковном клубе.

«Пишут, что у «Химок» есть финансовые трудности. Футболистам в данной ситуации нужно думать о своём будущем, но команду надо сохранить. Хочется пожелать этого клубу, в который я приходил три раза. Не думаю, что футболисты бросят играть. Но многое зависит и от тренера, который должен уводить не футбольные моменты в сторону. Нужно решить задачу, тогда и футболистам будет проще остаться в РПЛ. Когда я работал в «Химках», были задержки зарплаты. Но я старался отводить внимание игроков от этого и концентрировать на игре. И получалось», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Химки» со счётом 1:6 проиграли «КАМАЗу» из Первой лиги в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android