Юран: в «Химках» и при мне задерживали зарплаты, но получалось отводить внимание игроков

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал новости о финансовых проблемах в подмосковном клубе.

«Пишут, что у «Химок» есть финансовые трудности. Футболистам в данной ситуации нужно думать о своём будущем, но команду надо сохранить. Хочется пожелать этого клубу, в который я приходил три раза. Не думаю, что футболисты бросят играть. Но многое зависит и от тренера, который должен уводить не футбольные моменты в сторону. Нужно решить задачу, тогда и футболистам будет проще остаться в РПЛ. Когда я работал в «Химках», были задержки зарплаты. Но я старался отводить внимание игроков от этого и концентрировать на игре. И получалось», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.