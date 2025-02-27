Гладилин считает, что «Оренбург» в игре со «Спартаком» может совершить сенсацию и выиграть

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Оренбургом». Игра состоится 2 марта.

«Матч с «Оренбургом» — первая игра для «Спартака» после зимних сборов, поэтому всё может быть. Потенциально красно-белые сильнее, но какой состав выйдет с первых минут? Если появятся те футболисты, которые завершали первую часть РПЛ, конечно, фаворитом является «Спартак». Но я не видел «Оренбург» зимой и не знаю, в каком они состоянии. Оренбуржцы точно будут играть на результат, ведь им нужны очки, поэтому для «Спартака» этот матч не будет простой прогулкой. «Оренбург» даже может совершить сенсацию и выиграть, если «Спартак» его недооценит», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.