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Тарханов: если ЦСКА проиграет «Зениту», у армейцев будет меньше шансов на медали

Тарханов: если ЦСКА проиграет «Зениту», у армейцев будет меньше шансов на медали
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» нужны очки, ведь идёт ожесточённая борьба за первое место – «Краснодар» и «Спартак» рядом. Питерцы не на ходу, ведь только вышли после паузы, поэтому им нужно выгрызать каждый матч. А ЦСКА всё-таки постарается влезть в борьбу за медали. Но если армейцы проиграют «Зениту», будет меньше шансов на медали. Эти клубы уже встречались на Зимнем Кубке РПЛ, и ЦСКА мало чем уступал «Зениту», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).

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