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«Зенит» попал в топ-3 самых любимых клубов в Москве — исследование GfK

«Зенит» попал в топ-3 самых любимых клубов в Москве — исследование GfK
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Международная исследовательская компания GfK сообщила, что санкт-петербургский «Зенит» пользуется популярностью в Москве. Так, по данным GfK, «Зенит» — в топ-3 самых любимых клубов РПЛ среди жителей столицы Российской Федерации.

Также компания утверждает, что за сине-бело-голубых болеют 19 млн россиян. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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