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Юрий Красножан оценил сбор женской национальной команды России в ОАЭ

Юрий Красножан оценил сбор женской национальной команды России в ОАЭ
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан подвёл итоги тренировочного сбора в ОАЭ. Команда провела три товарищеских матча, обыграв Таиланд (3:1), Индию (2:0) и Иорданию (3:0).

«По итогам сбора хочу поблагодарить девочек. Они стараются быстро выполнять то, о чём мы говорим на теоретических занятиях, над чем работаем в тренировочном процессе. Не всё получается, но вот там проговариваем о расстояниях защитника, смотришь, а они уже плотнее играют по соперникам. Проговариваем про атаки по центральной зоне, смотришь: в этой игре первые 10-15 минут были очень качественные в этом плане.

Девчонки провели хорошую работу. При всём уважении к соперникам превосходство наших игроков в общем мастерстве сказалось на результатах всех игр. Но вот эти разные стили – и Южная Азия, и Средняя Азия – получается, что есть свои особенности, есть какие-то организационные моменты в плане игры – я имею в виду квалификацию судейства. Второй тайм сегодняшней игры (с Иорданией (3:0). — Прим. «Чемпионата») абсолютно не понравился. Мы играли суммарно 15 минут, наверное. Всё остальное время или оказывали помощь соперницам, или они симулировали, или что-то ещё. Это не понравилось», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.

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