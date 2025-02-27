Павел Мамаев: небольшое сожаление от срыва трансфера в «Манчестер Юнайтед» осталось

Бывший полузащитник «Краснодара», ЦСКА и сборной России Павел Мамаев вспомнил, как к нему проявлял интерес английский «Манчестер Юнайтед».

«К сожалению, то, что сорвался трансфер в «Манчестер», это факт, но это был, наверное, единственный такой прямой вариант, когда уже был чуть ли не контракт согласован. Поэтому да, это такое небольшое сожаление», — приводит слова Мамаева Metaratings.

Мамаеву 36 лет. Профессиональную карьеру игрока он завершил в 2023-м. Павел выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки». В рамках Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 307 матчей, забил 38 голов и сделал 34 результативные передачи. Пиковая стоимость Мамаева, согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.