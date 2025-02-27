Николай Наумов: «Зенит» должен одержать победу над ЦСКА, питерцы сейчас стабильнее

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

«У «Зенита» больше шансов на победу в предстоящем матче с ЦСКА, потому что питерцы играют у себя на стадионе и при огромном количестве болельщиков. Новички команды захотят показать себя, но из-за дисквалификации не будет играть Вендел. Однако тот же Педро приехал в хорошем состоянии и на эйфории после молодёжной сборной Бразилии. Мне кажется, что «Зенит» должен одержать победу, ведь питерцы сейчас стабильнее ЦСКА», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.