«Зенит» объявил об окончании зимних сборов

Санкт-петербургский «Зенит» объявил об окончании зимних учебно-тренировочных сборов. Команда провела последнюю тренировку в Абу-Даби вечером 26 февраля.

«Провели заключительную тренировку в Абу-Даби, возвращаемся домой», — написала клубная пресс-служба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».