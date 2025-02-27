Тренер женской сборной России Красножан: у нас планируется неплохой матч на июль

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о возможных будущих соперниках национальной команды. Ранее россиянки приняли участие в товарищеском турнире в ОАЭ, где сыграли с Таиландом (3:1), Индией (2:0) и Иорданией (3:0).

«На этом турнире очень хотелось сыграть с Южной Кореей. Вот по качеству это была бы прям хорошая игра, они тоже не проиграли здесь ни одного матча, не пропустили ни одного гола. Видно, что это одна из ведущих команд азиатских, и вот с ними было бы интересно сыграть.

У нас планируется неплохой матч на июль, но я не могу раньше времени бежать и торопить события. В целом есть желание играть с сильными командами. Сейчас даже трудно предположить, как мы сыграем с европейскими командами, потому что давно не играли с соперниками такого уровня, и чем сильнее будет соперник, тем будет лучше для нас на этом этапе», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.