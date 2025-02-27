Маркиньос назвал «Лукойл Арену» лучшим стадионом в мире

Атакующий полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что считает «Лукойл Арену» лучшим стадионом в мире.

«Лучший стадион в мире? «Спартак» («Лукойл Арена»)», — сказал Маркиньос в блиц-интервью автору YouTube-канала «Футбол с Алексеем Поповым».

Маркиньос перебрался в «Спартак» прошлым летом из венгерского «Ференцвароша». В текущем сезоне бразилец провёл за московский клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

«Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В первом матче после зимнего перерыва красно-белые примут на домашнем поле «Оренбург». Игра пройдёт 2 марта.