Дюпин: у Агкацева много «сухих» матчей — считаю, в этом есть и моя заслуга

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин высказался о партнёре по команде, вратаре Станиславе Агкацеве. Напомним, Дюпин стал игроком чёрно-зелёных летом прошлого года. В пяти матчах Фонбет Кубка России за «быков» Юрий пропустил 10 мячей.

— Допускаешь, что закончишь карьеру будучи вторым?

— Конечно. Вторым тоже можно принести огромную пользу. Главная задача второго вратаря — сделать так, чтобы основной был в максимальном тонусе и полной боевой готовности. А когда между вратарями проскакивают какие-то негативные нотки, ничего хорошего не выйдет. В этом сезоне у Стаса было много «сухих» матчей — я считаю, в этом есть и моя заслуга, — приводит слова Дюпина Sport24.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».