«Реальных кандидатов всего три». Бубнов — о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Завтра, 28 февраля, чемпионат России возобновится матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

«Неизвестно, кто станет чемпионом в этом году. Если судить по итогам трансферной кампании и контрольным играм, то можно смело делать вывод, что реальных кандидатов всего три: «Краснодар», «Зенит», «Спартак». Важным в борьбе за первое место будет матч 21-го тура между москвичами и питерцами. Если красно-белые победят, то они могут стать фаворитами.

ЦСКА, московское «Динамо» и «Локомотив» разыграют между собой места с четвёртого по шестое. Реальные шансы зацепиться за бронзу имеют лишь армейцы, но у них сложный календарь в весенней части», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 39 очков. На третьей строчке находится московский «Спартак», у которого 37 очков. Ниже — московские «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).