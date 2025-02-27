Мостовой: приглашение Вагнера скаутом ЦСКА — хорошая инициатива, он — профессионал

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на новости о том, что бразильский футболист Вагнер Лав может стать скаутом московского ПФК ЦСКА.

«Приглашение Вагнера скаутом — хорошая и правильная инициатива от ЦСКА. Футболом должны заниматься профессионалы, которые отдали жизнь этому виду спорта. Если хотите добиться результата, должны работать профессионалы. Вагнер — один из них. Это один из лучших нападающих в истории ЦСКА, а кто-то даже назовёт его самым лучшим. Так и должны работать», — сказал Александр Мостовой в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.