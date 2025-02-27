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Иван Таранов: сомневаюсь, что Вагнер в роли скаута сразу начнёт приносить пользу ЦСКА

Иван Таранов: сомневаюсь, что Вагнер в роли скаута сразу начнёт приносить пользу ЦСКА
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Известный российский экс-футболист Иван Таранов отреагировал на новости о том, что бразильский футболист Вагнер Лав может стать скаутом московского ПФК ЦСКА.

«Интересное предложение для Вагнера. Я был удивлён, когда «Торпедо» сделало предложение Ари стать спортивным директором клуба. На мой взгляд, нужно быть очень осведомлённым, чтобы приносить максимальную пользу клубу. Вагнер — человек, который очень-очень много сделал для ЦСКА. Это лучший легионер в истории РПЛ. Но вопрос в том, насколько он будет полезен и компетентен в должности скаута.

То, что ЦСКА предлагает такие варианты — здорово для имиджа клуба и самого Вагнера. Здесь только уважение за такие жесты. Но на такой должности должен быть более осведомлённый человек. Может, Вагнер всё схватит на лету и сразу начнёт приносить пользу. Однако я очень сомневаюсь», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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