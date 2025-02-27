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«Не надо нагнетать». Александр Мостовой — об Арсене Захаряне

«Не надо нагнетать». Александр Мостовой — об Арсене Захаряне
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о хавбеке «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Ранее «Реал Сосьедад» объявил о травме правой прямой мышцы бедра, которую Захарян получил в матче с «Леганесом».

«Когда три месяца назад все кричали и призывали Захаряна уйти из «Сосьедада», я говорил, что нужно подождать. Говорил, у человека травма – он выздоровеет и будет играть, у него есть доверие. Я читал до этого высказывания о нём и было противно. Парню 21 год, он подписал хороший контракт на много лет в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать! Гол придаёт уверенности, у него всё впереди. Ему главное сейчас разобраться с травмами. Там помогут. Молодость — это его преимущество», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Захарян из-за затяжного восстановления от различных травм и болезней принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды лишь в игре минувшего тура чемпионата Испании. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

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