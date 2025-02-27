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Бубнов: у Угальде есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона

Бубнов: у Угальде есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о гонке бомбардиров в Российской Премьер-Лиге. Лидирует нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, на счету которого 15 забитых мячей. Полузащитник столичного «Локомотива» Алексей Батраков забил 10 голов, нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку — девять.

«Практически нет сомнений, что Угальде останется на вершине списка бомбардиров. У «Спартака» сейчас самая сильная линия нападения, плюс зимой москвичи купили качественных игроков в переднюю линию. Да, повысилась конкуренция, но и уровень футбола должен возрасти. У Манфреда есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Лучшим бомбардиром прошлого сезона Российской Премьер-Лиги стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра. Форвард сине-бело-голубых забил 21 мяч за 28 матчей.

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