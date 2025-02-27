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Президент ЦСКА Гинер ответил на вопрос о тренерской карьере Акинфеева

Президент ЦСКА Гинер ответил на вопрос о тренерской карьере Акинфеева
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Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер заявил, что голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев должен самостоятельно решить, чем ему интереснее заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Игорь — взрослый парень, и он сам для себя решит, чем ему заниматься. Я никогда не вмешиваюсь в чужую судьбу. Если меня спрашивают, пытаюсь помочь, подсказать. Но человек должен сам выбирать свою судьбу, потому что иначе будет очень удобно сказать: «Он мне посоветовал, значит, он виноват», — приводит слова Гинера «РИА Новости Спорт».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В нынешнем сезоне опытнейший вратарь провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустив 14 мячей. Четыре раза россиянин сохранял свои ворота в неприкосновенности. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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