Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1).

«Чувствовалось ли, что «Тоттенхэм» должен был что-то извлечь из своей игры во втором тайме? Думаю, да. В первом тайме мы были просто немного слишком нетерпеливыми, чтобы идти вперёд с мячом. Считаю, что мы были действительно расточительны, и против «Сити» это позволяет им войти в ритм своей игры. Они могут обыграть тебя в разное время, и мы просто не справились с этой частью игры хорошо. Они забили, и у них было несколько хороших шансов увеличить преимущество. Я определённо чувствовал, что во втором тайме мы доминировали в игре и на территории. Мы были довольно настойчивы, намного лучше владели мячом и намного спокойнее, но просто пропустили гол и в итоге потерпели неудачу», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».