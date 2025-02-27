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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в АПЛ

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в АПЛ
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 12'    

«Чувствовалось ли, что «Тоттенхэм» должен был что-то извлечь из своей игры во втором тайме? Думаю, да. В первом тайме мы были просто немного слишком нетерпеливыми, чтобы идти вперёд с мячом. Считаю, что мы были действительно расточительны, и против «Сити» это позволяет им войти в ритм своей игры. Они могут обыграть тебя в разное время, и мы просто не справились с этой частью игры хорошо. Они забили, и у них было несколько хороших шансов увеличить преимущество. Я определённо чувствовал, что во втором тайме мы доминировали в игре и на территории. Мы были довольно настойчивы, намного лучше владели мячом и намного спокойнее, но просто пропустили гол и в итоге потерпели неудачу», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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