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Мамаев: в РПЛ есть команды, которые могут прервать доминирование «Зенита»

Мамаев: в РПЛ есть команды, которые могут прервать доминирование «Зенита»
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Бывший полузащитник «Краснодара», ЦСКА и сборной России Павел Мамаев считает, что «Зенит» может упустить чемпионский титул по итогам этого сезона.

– «Зенит» выигрывает чемпионат постоянно с 2019 года. Дадите ли вы прогноз, кто и в каком сезоне мог бы прервать это доминирование?
– Я думаю, что и в этом сезоне есть ряд команд, которые могут прервать это доминирование. Да, «Зенит» априори очень силён по подбору игроков, классный главный тренер, руководители, но сейчас очень хорошо по таблице идут и «Краснодар», и «Спартак», — приводит слова Мамаева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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