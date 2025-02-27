Тренер «Ман Юнайтед» Аморим объяснил замену Гарначо на 45-й минуте матча с «Ипсвичем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о замене полузащитника Алехандро Гарначо на 45-й минуте матча с «Ипсвич Таун» (3:2). На 43-й минуте «красные дьяволы» остались в меньшинстве после удаления полузащитника Патрика Доргу. Вместо Гарначо на поле вышел защитник Нуссайр Мазрауи.
— Что вы думали о замене Гарначо и было ли у него разрешение уйти в раздевалку?
— Возможно, было холодно и сыро. Предполагалось, что мы будем играть по схеме 5-3-1. Я знаю, что это рискованно, потому что сейчас, возможно, он единственный игрок, который обладает скоростью и может обыграть один в один. Но я чувствовал, что команда была в порядке и контролировала игру в первой половине, но нам нужно было выбрать кого-то на замену, мы также должны были подумать о стандартных положениях, так что это был мой выбор, — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
- 27 февраля 2025
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