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Луценко предсказал проблемы для «Локомотива» во второй части сезона РПЛ

Луценко предсказал проблемы для «Локомотива» во второй части сезона РПЛ
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Бывший российский футболист Евгений Луценко высказался о турнирных перспективах московского «Локомотива» во второй части сезона Российской Премьер-Лиги. Он предсказал, что у железнодорожников возникнут проблемы — красивый атакующий футбол отойдёт на второй план, а «Локомотив» силён именно в этом аспекте.

«Локомотив» — такая лёгкая команда в атаке. Думаю, что им будет тяжело рассчитывать на чемпионство. Лёгкость когда-то кончается и начинается работа в защите. Тем более весной в ущерб красивому, лёгкому футболу надо будет иногда терпеть в обороне, перестраиваться, сидеть и ждать момент, чтобы играть на результат. Всегда играть красиво впереди с обилием моментов чревато пропущенными голами. Весной командам бывает не до красивого футбола», — приводит слова Луценко «РБ Спорт».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.

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