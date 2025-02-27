Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сесар Навас: возможно, назначение Альбы сделает уход Карпина из «Ростова» менее заметным

Сесар Навас: возможно, назначение Альбы сделает уход Карпина из «Ростова» менее заметным
Комментарии

Бывший футболист «Ростова» Сесар Навас отреагировал на новость об уходе Валерия Карпин из южного клуба.

«Для меня новость об уходе Карпина из «Ростова» стала неожиданностью. Я не знаю, как работает Альба, поэтому не могу сказать, способен ли он тренировать «Ростов».

Уход главного тренера в преддверии чемпионата обычно сказывается на игре команды. С другой стороны, возможно, что Альба придерживается направления работы, аналогичного Карпину, поскольку они работают вместе уже много лет. И это означает, что влияние ухода Карпина будет менее заметно», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Карпин ушёл из «Ростова» после восьми лет работы. Статистика и достижения клуба
Истории
Карпин ушёл из «Ростова» после восьми лет работы. Статистика и достижения клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android