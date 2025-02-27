Сесар Навас: возможно, назначение Альбы сделает уход Карпина из «Ростова» менее заметным

Бывший футболист «Ростова» Сесар Навас отреагировал на новость об уходе Валерия Карпин из южного клуба.

«Для меня новость об уходе Карпина из «Ростова» стала неожиданностью. Я не знаю, как работает Альба, поэтому не могу сказать, способен ли он тренировать «Ростов».

Уход главного тренера в преддверии чемпионата обычно сказывается на игре команды. С другой стороны, возможно, что Альба придерживается направления работы, аналогичного Карпину, поскольку они работают вместе уже много лет. И это означает, что влияние ухода Карпина будет менее заметно», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.