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Гинер: говорят, у «Зенита» много болельщиков? Говорят, что кур доят

Гинер: говорят, у «Зенита» много болельщиков? Говорят, что кур доят
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Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер усомнился, что за санкт-петербургский «Зенит» болеет много людей.

— У «Зенита» много болельщиков.
— Много — это сколько?

— Практически весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Да и по России, говорят, что достаточно людей поддерживает «Зенит».
— Говорят, что кур доят, — приводит слова Гинера Sport24.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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