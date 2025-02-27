Аморим ответил, в чём нужно прибавить «МЮ», чтобы чего-то добиться в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о желаемых улучшениях в игре команды. Вчера, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ипсвич Таун» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата Англии, оставшись в меньшинстве на 43-й минуте.

— В чём нужно прибавить, чтобы чего-то добиться в этом сезоне?

— Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах. Нам не хватает некоторых характеристик в нашей команде, чтобы играть по-другому. Нам нужно больше владеть мячом, и я чувствовал, что (в матче с «Ипсвичем» (3:2). — Прим. «Чемпионата») мы были более спокойны с мячом, особенно в начале и особенно после того, как мы пропустили первый гол. Считаю, что Бруну [Фернандеш] сыграл в этом действительно важную роль.

Иногда мы хотим, чтобы Бруну был выше на поле, чтобы быть рядом с воротами, но иногда нам нужно, чтобы Бруну также строил атаки, и я думаю, что он был действительно хорош в этом, потому что он уверенно работает с мячом, независимо от ситуации. Нам явно нужно создавать больше моментов, и особенно нам необходимо забивать голы, думаю, что это большая проблема в нашей команде, и, когда мы думаем о будущем, нам нужно решить эту проблему», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».