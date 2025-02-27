Ларин: «Локомотив» правильно сделал, что никого не купил зимой

Известный футбольный функционер Николай Ларин высказался об отсутствии зимних трансферов у московского «Локомотива».

«Локомотив» правильно сделал, что никого не взял за те деньги, о которых писали. Пусть лучше играет Воробьёв, а не непонятно кто», — цитирует Ларина телеграм-канал «Коммент.Шоу».

Напомним, «Локомотив» идёт на пятом месте в чемпионате страны, набрав 35 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков.