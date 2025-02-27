«Такой категоричности сейчас нет». Бабаев — о запрете трансферов из ЦСКА в «Зенит»

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев заявил, что ситуация с возможным уходом игроков к прямым конкурентам изменилась, отметив, что клуб принимает во внимание желание футболистов продолжить карьеру в других командах. Ранее из ЦСКА в «Зенит» перебрался полузащитник Саша Зделар.

«Наверное, сейчас нет такой категоричности, которая была 10 лет назад. Мир меняется, меняется отношение ко всему этому. С другой стороны, не могу сказать, что уходили футболисты, которые действительно являются легендами клуба и на протяжении длительного времени были в команде. Что касается Медины, Карраскаля, Помазуна, Зделара, то в первую очередь важно понять, что футболисты проявляли желание эти трансферы осуществить», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 4 млн. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой.