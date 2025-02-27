Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист ЦСКА Гусев: Россия будет и с Афганистаном играть, если понадобится

Экс-футболист ЦСКА Гусев: Россия будет и с Афганистаном играть, если понадобится
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ПФК ЦСКА Ролан Гусев высказался о положении сборной России в условиях международного отстранения.

— С Акинфеевым сборная играла на чемпионатах мира и Европы, а сейчас команду критикуют. Говорят, что сборная в нынешнем виде не нужна.
— В плане чего критикуют?

— Например, почему играют с Брунеем.
— Ну а что делать? Дайте Карпину Бразилию, Аргентину и Италию — он сыграет с этими сборными. Есть же понимание, в каких условиях мы сейчас находимся. Каких соперников Карпину предлагают — с теми и играем. Думаете, он не хочет играть со сборными топ-уровня? Конечно, хочет. Но ситуация такая: приходится играть с Брунеем. Будут играть и с Афганистаном, если понадобится. Ну а что ещё делать? — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Материалы по теме
Экс-тренер «Спартака» Абаскаль заявил о готовности возглавить сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android