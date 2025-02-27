Экс-футболист ЦСКА Гусев: Россия будет и с Афганистаном играть, если понадобится

Бывший футболист ПФК ЦСКА Ролан Гусев высказался о положении сборной России в условиях международного отстранения.

— С Акинфеевым сборная играла на чемпионатах мира и Европы, а сейчас команду критикуют. Говорят, что сборная в нынешнем виде не нужна.

— В плане чего критикуют?

— Например, почему играют с Брунеем.

— Ну а что делать? Дайте Карпину Бразилию, Аргентину и Италию — он сыграет с этими сборными. Есть же понимание, в каких условиях мы сейчас находимся. Каких соперников Карпину предлагают — с теми и играем. Думаете, он не хочет играть со сборными топ-уровня? Конечно, хочет. Но ситуация такая: приходится играть с Брунеем. Будут играть и с Афганистаном, если понадобится. Ну а что ещё делать? — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.