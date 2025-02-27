Гусев ответил на вопрос, может ли «Динамо» повторить прошлогодний отрезок побед в РПЛ

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об амбициях московского клуба в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

— «Динамо» подходит к возобновлению сезона в статусе догоняющего лидеров. В прошлом году тоже догоняли, а в итоге для золота не хватило одного гола. Может ли «Динамо» повторить этой весной прошлогодний отрезок побед?

— Всё может быть — я в футболе уже ничему не удивляюсь. Тут многое зависит от нас: как начнём, как будем играть, где терять, а где — набирать очки. Если бы перед началом прошлого сезона многих людей спросили: «Кто будет бороться за чемпионство?», то «Динамо» бы точно в этом списке не было. В тройке — да. Но что «Динамо» будет бороться за чемпионство — вряд ли кто-то бы сказал. У меня в карьере был случай, когда мы за три тура до конца упустили отрыв в четыре очка и отдали золото «Локомотиву». Так что в футболе возможно всё, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.