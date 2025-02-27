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Сотрудник ФК «Карпаты» решил не возвращаться на Украину после сборов за границей

Сотрудник ФК «Карпаты» решил не возвращаться на Украину после сборов за границей
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Львовский футбольный клуб «Карпаты» вернулся на Украину после зимних учебно-тренировочных сборов, которые проходили в Турции. Однако на родину приехали не все — заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся на Украину, сообщает Tribuna, ссылаясь на письмо гендиректора «Карпат» Андрея Русола.

«Сообщаем, что делегация футбольного клуба «Карпаты» находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все работники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша», — отмечается в письме за подписью гендиректора «Карпат» Андрея Русола.

Стоит отметить, что Олегу Авдышу 25 лет. Он занял должность в руководстве «Карпат» осенью прошлого года.

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