Вячеслав Грулёв рассказал, в какой клуб мог уйти из «Динамо», кроме «Пари НН»

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Грулёв ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры до перехода в нижегородский клуб.

— Были ещё варианты в РПЛ, кроме «Пари НН»?

— Были «Крылья». Но после травмы всё это отошло на второй план.

— Задачи на вторую часть сезона были озвучены?

— Сначала нам надо обезопасить себя от зоны стыковых матчей, а потом уже думать о том, чтобы подниматься выше, — сказал Грулёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Вячеслав Грулёв провёл за московское «Динамо» пять матчей и забил один гол.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за 18 встреч.