Червиченко: абсолютно правильно, что «Ростов» сделал Джонатана Альбу главным тренером

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении Джонатана Альбы главным тренером «Ростова». Испанский сменил в должности главного тренера Валерия Карпина, который объявил о своём уходе 25 февраля.

«Абсолютно правильно, что «Ростов» не стал искать другого кандидата и сделал Джонатана Альбу главным тренером. Многие решения, построения игры и команды — это была совместная работа. Какой-то харизмы Карпина, какого-то общения не будет хватать, а всё остальное присутствует! На мой взгляд, абсолютно нормальное и здравое решение», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.