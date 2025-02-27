Мамаев: «Краснодар» и Галицкий заслуживают чемпионства

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что чёрно-зелёные и президент краснодарского клуба Сергей Галицкий заслуживают выиграть чемпионский титул.

«Город Краснодар и Сергей Николаевич Галицкий заслуживают того, чтобы команда стала чемпионом, они готовы к этому. Дай бог, чтобы у них всё получилось», — приводит слова Мамаева Metaratings.

Мамаеву 36 лет. Профессиональную карьеру игрока он завершил в 2023-м. Павел выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и подмосковные «Химки». В рамках Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 307 матчей, забил 38 голов и сделал 34 результативные передачи. Пиковая стоимость Мамаева, согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.