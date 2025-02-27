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Червиченко: Энрике показал, что может сразу входить в игру, а Ливай Гарсия был, как кегля

Червиченко: Энрике показал, что может сразу входить в игру, а Ливай Гарсия был, как кегля
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении новичков красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» Ливая Гарсии и Луиса Энрике в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 3:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Луис Энрике в «Зените» должен давать результат сразу. Он в финальном матче Зимнего Кубка со «Спартаком» показал, что может сразу входить в игру, в отличие от самой дорогой спартаковской покупки — Ливая Гарсии. Он был, как кегля — постоял, в него три раза мячом попали, и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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