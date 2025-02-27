Червиченко: Энрике показал, что может сразу входить в игру, а Ливай Гарсия был, как кегля

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении новичков красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» Ливая Гарсии и Луиса Энрике в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 3:0.

«Луис Энрике в «Зените» должен давать результат сразу. Он в финальном матче Зимнего Кубка со «Спартаком» показал, что может сразу входить в игру, в отличие от самой дорогой спартаковской покупки — Ливая Гарсии. Он был, как кегля — постоял, в него три раза мячом попали, и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.