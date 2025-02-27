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Гусев: может, Акинфеев и хотел попробовать себя в Европе, но он всё правильно сделал

Гусев: может, Акинфеев и хотел попробовать себя в Европе, но он всё правильно сделал
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Ролан Гусев высказался о карьерном пути экс-одноклубника Игоря Акинфеева.

— Многие до сих пор жалеют, что Акинфеев так и не поиграл в Европе.
— Мы такого с ним не обсуждали. Может, он и хотел попробовать. И предложения у него какие-то были. Насколько знаю, в какой-то период им интересовался «Арсенал». Но думаю, что и ЦСКА не горел желанием с ним расставаться. Сколько он выиграл, сколько сделал для ЦСКА, сборной, российского футбола. Я не думаю, что у Игоря вообще есть сожаления по его карьере. Он всё правильно сделал, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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