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«Стать лучшим бомбардиром». Отец Тюкавина — о целях нападающего «Динамо» на сезон

«Стать лучшим бомбардиром». Отец Тюкавина — о целях нападающего «Динамо» на сезон
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Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о целях сына на текущий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Цель у Кости на сезон одна — стать лучшим бомбардиром. Но в первую очередь он хочет помогать команде, а личные достижения всегда отходят на второй план. Если вся команда будет играть, то и его статистика будет лучше. Станет ли он лучшим бомбардиром в этом сезоне — посмотрим», — приводит слова Александра Тюкавина Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин сыграл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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