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Гусев — об организации «Динамо»: кажется, даже не все гранды Европы такое имеют

Гусев — об организации «Динамо»: кажется, даже не все гранды Европы такое имеют
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Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался по поводу организации работы в структуре бело-голубых. Он заявил, что в «Динамо» всё на топ-уровне — не все европейские топ-клубы имеют такой уровень организации.

— Давайте вернёмся к «Динамо». Как бы вы описали работу в клубе? Со стороны кажется, что он обрёл стабильность.
— По организации в «Динамо» всё на высочайшем уровне. Руководство клуба делает всё для футболистов и персонала. Это топ-уровень! Мне кажется, что даже не все гранды европейского футбола такое имеют, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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