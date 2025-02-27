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«МЮ» готов включить Хойлунда в сделку по Осимхену и доплатить € 40 млн — Calciomercato

«МЮ» готов включить Хойлунда в сделку по Осимхену и доплатить € 40 млн — Calciomercato
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«Манчестер Юнайтед» планирует включить нападающего Расмуса Хойлунда в сделку по покупке форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, английский клуб также готов доплатить € 40 млн за трансфер нигерийского футболиста. Подчёркивается, что игра Хойлунда не убеждает главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима.

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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