Пике: большой вопрос, смогли бы Ямаль и Гави заиграть во времена расцвета «Барселоны»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике выразил сомнение, что нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль имел бы такой же успех в каталонском клубе во время его расцвета.

«Я считаю, что нынешнее поколение игроков выделяется скорее по необходимости, чем из-за уверенности. В конце концов, большой вопрос, смог бы Ламин [Ямаль], который может потенциально получить «Золотой мяч», заиграть во времена расцвета клуба. Так же, как и Кубарси, Бальде или Гави, несмотря на то что «Ла Масия» всегда была невероятным источником ресурсов «Барсы», я думаю, что в этом наша самобытность и наша ДНК», – приводит слова Пике Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 34 встречи во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.