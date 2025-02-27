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Форвард «Пари НН» Кокшаров заявил, что не будет праздновать гол «Краснодару», если забьёт

Форвард «Пари НН» Кокшаров заявил, что не будет праздновать гол «Краснодару», если забьёт
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Воспитанник «Краснодара» Александр Кокшаров поделился ожиданиями от матча с «быками» в составе «Пари НН».

«Тут не за что просить прощения. Но и праздновать не буду, потому что в футбольном мире так принято. Я безумно благодарен «Краснодару», это мой родной клуб, который меня воспитал. У меня нет поводов праздновать и проявлять какое-то неуважение. Всё чётко. Через полгода у меня заканчивается аренда, возвращаюсь обратно. Но против «Краснодара» буду играть, как с любым другим соперником, на максимуме», — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».

20-летний нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров является воспитанником «Краснодара». На его счету 20 встреч за основной состав «горожан» во всех турнирах, в которых он забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

В январе 2025 года Кокшаров перешёл из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. Команды встретятся друг с другом в рамках 20-го тура Премьер-Лиги в пятницу, 7 марта.

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