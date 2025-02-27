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Фанат «Реала Сосьедад» показывал Винисиусу обезьяньи жесты — Cadena Ser

Фанат «Реала Сосьедад» показывал Винисиусу обезьяньи жесты — Cadena Ser
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Болельщик «Реала Сосьедад» демонстрировал обезьяньи жесты в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в полуфинале Кубка Испании (0:1). Об этом сообщает Cadena Ser.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

Как информирует источник, в Сети появилось видео, где зафиксировано, как один из фанатов «Реала Сосьедад» показывал обезьяньи жесты бразильскому футболисту. При этом в кадре не находились другие футболисты «сливочных».

Подчёркивается, что главный судья встречи не заметил данный эпизод, поскольку в этот момент сообщал тренерам команд об оскорблениях в адрес защитника «Королевского клуба» Рауля Асенсио, которому фанаты «Реала Сосьедад» кричали «Асенсио, умри».

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