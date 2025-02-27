Фанат «Реала Сосьедад» показывал Винисиусу обезьяньи жесты — Cadena Ser

Болельщик «Реала Сосьедад» демонстрировал обезьяньи жесты в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время очного матча команд в полуфинале Кубка Испании (0:1). Об этом сообщает Cadena Ser.

Как информирует источник, в Сети появилось видео, где зафиксировано, как один из фанатов «Реала Сосьедад» показывал обезьяньи жесты бразильскому футболисту. При этом в кадре не находились другие футболисты «сливочных».

Подчёркивается, что главный судья встречи не заметил данный эпизод, поскольку в этот момент сообщал тренерам команд об оскорблениях в адрес защитника «Королевского клуба» Рауля Асенсио, которому фанаты «Реала Сосьедад» кричали «Асенсио, умри».

Материалы по теме Агуэро: никто не говорит о том, что Винисиус и Родриго высмеивают соперников во время игры

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: